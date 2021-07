Virus in alto mare, venti marinai messi in isolamento a bordo dell'Amerigo Vespucci

OLBIA. Lo scoppio di un focolaio Covid a bordo dell’Amerigo Vespucci ha spinto il comandante e i vertici della Marina Militare a mettere in isolamento venti marinai dell’equipaggio e a far rotta verso un porto sicuro. Tutti i contagiati sono risultati positivi asintomatici o paucisintomatici. Il veliero militare più bello del mondo fa ora rotta verso La Spezia dove verranno sbarcati i positivi e anche tutti gli altri membri dell’equipaggio e, come da protocollo, messi in isolamento per dieci giorni.







Nel frattempo tutta l’unità navale verrà sanificata. I vertici della marina fanno sapere che i militari a bordo della Vespucci avevano completato il doppio ciclo vaccinale e che sono stati sottoposti periodicamente a controllo e tampone.

