Tutti pazzi per il Water World Festival di Salmo e Sinclar a Cugnana

Il Festival, organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner MINI e Red Carpet, e di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ufficiale, è iniziato alle 15 con l’esibizione di Mamacita: il dj show di Max Brigante, accompagnato da fantastiche ballerine, ha saputo riscaldare al meglio il pubblico, che ballava su oltre 200 gommoni, barche a vela e altrettante imbarcazioni a motore posizionate intorno al palco su tutta la baia.

un concerto di 5 ore su un palco galleggiante di 640m² con maxi-schermi spettacolari e una line-up esplosiva, che hanno confermato l’unicità di questo evento di caratura internazionale.Lo spettacolo è proseguito con il set dello scratcher DJ 2P, che ha anticipato l’esibizione della superstar internazionale dell’evento: il dj e producer francese Bob Sinclar ha fatto saltare tutti i partecipanti con le sue hit, passando dalle più famose “Rock This Party” e “World Hold On”, fino alla recentissima “We Could Be Dancing”.Il momento più atteso della serata è arrivato alle 18 con l’esibizione del padrone di casa e artista principale del festival: Salmo ha tenuto il palco con grande energia per due ore consecutive, regalando uno show unico a tutti i suoi fan, giunti da ogni angolo d’Italia per non perdersi il concerto dell’olbiese rapper dei record.“Dopo due anni finalmente si torna a cantare, a ballare e a divertirsi. Abbracciamoci e torniamo a stare insieme”, ha dichiarato Salmo dal palco a metà del suo set, iniziato con alcune delle sue canzoni più famose come “90 min” e “Perdonami” e proseguito con i vari featuring insieme ai suoi ospiti speciali Coez, Noyz Narcos, Slait e Lazza. Non sono mancate poi le sorprese, come l’apparizione sul palco di Manuelito Hell Raton che ha cantato insieme al protagonista di MINI presents Water World Music Festival il brano “GANG!”.Il concerto è poi terminato con l’ultima ora dedicata al dj set di Salmo, che ha continuato a far ballare tutti i partecipanti fino alle 20, orario in cui le imbarcazioni hanno fatto ritorno in porto.È stata un’esperienza unica per tutto il pubblico, che ha potuto vivere l’evento in totale sicurezza con l’accesso mediante Green Pass, grazie anche al prezioso supporto del Mater Olbia che ha eseguito all’ingresso e nei giorni precedenti all’evento dei tamponi rapidi di terza generazione in modalità gratuita per chiunque ne fosse sprovvisto.