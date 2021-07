Anteprima della Sagra del Mirto di Telti il 30 luglio con Paola Atzeni e Roberto Deidda

OLBIA. Il Countdown è partito, mancano davvero pochi giorni alla ripartenza della Sagra del Mirto di Telti. La proloco, guidata da Marilena Suelzu, si muove con attenzione curando ogni dettaglio nella organizzazione della Sagra. Il 6-7-8 agosto il pubblico si potrà muovere fra percorsi delimitati, nel rispetto delle regole imposte dalle normative anti-covid.







Sarà richiesto il Green Pass, che proprio dal prossimo 6 agosto diventerà un importante strumento soprattutto durante eventi di spettacolo come la Sagra del Mirto di Telti. Il ricchissimo programma messo in piedi dal direttore artistico Mauro Mibelli, prevede anche una ulteriore sorpresa. Una sorta di anteprima il 30 luglio alle ore 22,00. Feel the Music : una serata di musica dal vivo con Paola Atzeni e Roberto Deidda.





Paola Atzeni alla voce e flauto traverso e Roberto Deidda alla chitarra, suonano insieme da più di trent’anni. Questo fa si che la performance sia sempre variamente composta e di grande impatto emozionale. Non è jazz ma è come se lo fosse. Ogni brano non inizia e finisce mai allo stesso modo. La formula è solo apparentemente semplice: Una voce, una chitarra e un flauto traverso dove l’essenziale è tutto, per la riuscita di un concerto originale e gradevolissimo. I due artisti assecondano l’energia che si crea con il pubblico durante il concerto dando vita a momenti unici. Il repertorio mette in risalto la musica Italiana d’autore, anche quella che, soprattutto negli anni 60 è stata contaminata da artisti d’oltre oceano. La sagra del Mirto di Telti è giunta alla sua 26 edizione e dopo un anno di silenzio,torna con la sua naturale capacità di coinvolgimento , arricchita dalla presenza di imprenditori che hanno saputo rendere il mirto un prodotto delle mille occasioni. I percorsi della Sagra del Mirto di Telti si apriranno al pubblico ogni sera a partire dalle 19 del 6 agosto e rimarranno aperti fino al termine degli spettacoli programmati.

L’invito al rispetto delle regole, anche con il richiesto Green Pass arriva dalla ProLoco e dal Comune di Telti, organizzatori dell’evento popolare, ma anche dagli espositori e dagli artisti che durante la Sagra si metteranno a disposizione dei visitatori per restituire a tutti la normalità tanto agognata .

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina FB @sagra del mirto

