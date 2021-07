Al via la formazione di nuovi imprenditori della nautica, coinvolte le imprese olbiesi

Il Cipnes Gallura, per questa ragione, intende promuovere un coinvolgimento attivo e partecipativo del tessuto produttivo della propria area consortile di Olbia, avviando un’attività istituzionale di scouting finalizzata a individuare le aziende della filiera della “blue economy” che si rendano disponibili a ospitare presso le proprie sedi operative le visite aziendali guidate. Per candidarsi alla partecipazione sarà necessario registrare la propria azienda entro il 20 agosto 2021 compilando un modulo on line inserito nel sito istituzionale www.cipnes.eu

Per loro è già stato avviato il percorso formativo in aula, con lezioni tenute nella sede del Cipnes Gallura. Da una parte, la formazione è finalizzata a far acquisire agli ammessi conoscenze socioeconomiche sul settore della blue economy. Dall’altra, le lezioni serviranno a fornire loro le conoscenze preliminari all’avvio di nuove imprese. Una volta concluse queste due fasi, prenderà avvio quella di “Job Discovery” (visite guidate), una soluzione che permetterà ai partecipanti di fare un percorso di conoscenza esplorativa “sul campo” delle diverse realtà aziendali della nautica.Coerentemente con il proprio ruolo di ente pubblico per la promozione dello sviluppo socioeconomico del territorio, il Cipnes Gallura intende infatti porre le basi per la creazione, lo sviluppo, l’innovazione, l’internazionalizzazione e il riconoscimento istituzionale del “Distretto della Nautica del Nord Est della Sardegna”, partendo dalla promozione di un sistema istituzionale di networking collaborativo permanente tra le imprese regionali e gli organismi pubblici preposti alla programmazione, elaborazione e implementazione di politiche attive per il lavoro rispondenti ai fabbisogni collettivi del tessuto produttivo.