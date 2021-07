Tre passeggeri sorpresi in aeroporto a Olbia con 60mila euro in contanti non dichiarati

Il primo controllo ha riguardato un passeggero serbo residente in Svizzera, che ha occultato nel bagaglio 19.300 euro. La seconda operazione è relativa a un viaggiatore statunitense che, alla domanda di rito se trasportasse denaro contante, ha dichiarato di possedere 7.900 euro, quindi meno dei 10.000 euro per i quali sussiste l’obbligo dichiarativo. Dal controllo, invece, è emerso il possesso di un quantitativo di dollari aventi controvalore in euro pari a 12.066.

- Aeroporto “Costa Smeralda”, che, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, in meno di dieci giorni e in tre distinte operazioni hanno scoperto denaro non dichiarato per complessivi 57.583 euro.Il terzo passeggero, residente in Svizzera, ha invece occultato ben 26.217 euro, considerato il controvalore dei dollari posseduti.Tutti i trasgressori si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione provvedendo al pagamento della sanzione, così come previsto dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs 195/2008.