Stefano Oppo conquista la medaglia di bronzo alle olimpiadi, Solinas: "Orgoglio e gioia per i sardi"

E’ il messaggio di congratulazioni Del Presidente della Regione Christian Solinas, che a nome della giunta regionale abbraccia idealmente il giovane atleta, gloria sportiva di Oristano e di tutta la Regione, entrato ormai nella storia dello sport.

"Il grande successo di Stefano, dice il Presidente Solinas, ci riempie di orgoglio e ci fa gioire, pur in un momento così triste e tragico per la Sardegna, ferita dagli incendi dei giorni scorsi. Anche questo, dice il Presidente Solinas, è uno dei grandi risultati dello sport: lanciare un messaggio di vita e di speranza, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Attendiamo Stefano in Sardegna, conclude il Presidente, per potergli tributare il giusto ringraziamento per l’enorme soddisfazione che ci ha regalato".







"Tutta la Sardegna abbraccia Stefano Oppo, che ha conquistato la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nel canottaggio col doppio dei pesi leggeri, consentendo all’Italia di tornare sul podio dei Giochi Olimpici dopo una attesa di 21 anni".