Sversa benzina sulla strada a Olbia e tenta di appiccare un incendio, denunciato un 38enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella tarda serata di giovedì, sempre a Olbia, i militari della sezione radiomobile a conclusione di accertamenti scaturiti da una richiesta pervenuta sull’utenza 112, hanno deferito in stato di libertà un senzatetto di 38 anni, che era stato sorpreso poco prima mentre spargeva del liquido infiammabile sulla strada, cercando di appiccare le fiamme e arrecando pericolo per i mezzi in sosta. L’uomo è stato trovato in possesso di due taniche di benzina da due litri, di cui una parzialmente piena ed una vuota, sottoposte a sequestro.