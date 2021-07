Presentato oggi il nuovo logo della Costa Smeralda alla soglia dei 60 anni dalla nascita

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, Massimo Marcialis, si è riunita oggi presso il Conference Center di Porto Cervo l’Assemblea Generale del Consorzio Costa Smeralda.Ai consorziati presenti sono stati illustrati i progetti realizzati nel corso dell’esercizio 2020, ma anche i programmi, le strategie future, bilancio consuntivo e bilancio previsionale.Relativamente alle attività realizzate, nel corso del 2020 – nonostante il difficile contesto pandemico – sono stati attuati alcuni progetti previsti dal piano strategico, finalizzati a incrementare i servizi per i consorziati e creare valore per la destinazione, ma che hanno visto allo stesso tempo il Consorzio protagonista nel suo ruolo di tutore del territorio, attraverso il potenziamento di investimenti finalizzati a preservare la natura secondo una logica di sostenibilità e con la modernità richiesta dalle strategie di sviluppo affinché il mito della Costa Smeralda sia sempre ai primi posti nel mercato del turismo mondiale.Sempre in un’ottica di sostenibilità, il Consorzio ha sottoscritto un accordo con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi grazie al quale è in fase di elaborazione un progetto di studio e ricerca finalizzato a realizzare un Piano Strategico e di Sostenibilità in grado di coniugare lo sviluppo della destinazione con la sostenibilità sociale e ambientale, creando valore nel lungo periodo per i consorziati, la comunità locale e la clientela turistica. È stata inoltre realizzata la prima isola ecologica a scomparsa situata nell’area bivio Romazzino- Capriccioli in sostituzione di quella esistente a vista, e, entro i prossimi dieci anni, tutte le isole ecologiche delle aree in gestione, saranno interrate.Con il supporto di sole maestranze locali, è proseguita quindi l’opera di pedonalizzazione della Costa Smeralda, sono stati realizzati ben 9 km di marciapiedi, che consorziati, visitatori e popolazione locale potranno oggi percorrere in un’area completamente pedonalizzata, usufruendo in sicurezza di questi passaggi per raggiungere le varie aree del comprensorio o per praticare sport, immersi nella bellezza e nella natura, incentivando così la mobilità sostenibile.Nell’ambito della attività di Destination Marketing, per rinnovare ulteriormente l’immagine e riflettere meglio la contemporaneità e quintessenza della filosofia della destinazione Costa Smeralda, è stato creato un nuovo logo, della destinazione Costa Smeralda, presentato durante l’Assemblea, con un nuovo payoff “Colour of Dreams – il Colore dei Sogni”. Il nuovo logo, rivisitazione del logo originale, nasce conservando le linee originali che sono state riempite per ottenere un’icona più armoniosa che abbia anche una migliore riconoscibilità e leggibilità su tutti i supporti. Il cerchio garantisce la continuità, mentre le geometrie che si intersecano accuntuano la percezione di una pietra preziosa, un elegante diadema che nasce da un restyling ottenuto aggiungendo semplicemente il colore.Incrementata anche l’offerta servizi online e digitali ai consorziati attraverso la creazione di un’area riservata nel sito ufficiale del Consorzio e su un’apposita APP, che consentirà una serie di operazioni online, incluso il pagamento delle quote consortili. Sarà realizzato un sito web anche per servizio Vigilanza e Sistemi sicurezza il lancio del nuovo sito della Vigilanza. Nei progetti prossimi la realizzazione delle infratture per la fibra ottica.il Presidente Renzo Persico, nella sua relazione rivolta all’Assemblea, ha sottolineato come “Una delle nostre attività principali sia rivolta alla tutela del nostro patrimonio ambientale che fa della Costa Smeralda una delle mete turistiche più prestigiose e celebri al mondo. A tal fine è stato sottoscritto nei mesi scorsi un accordo con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, che ci ha permesso di sviluppare un importante piano di sostenibilità, nella sua più ampia espressione, che rappresenta un importante percorso che prevede la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento delle performance ambientali nella gestione della mobilità, dell’acqua e dell’energia. Ci avviciniamo a un importante compleanno per la nostra Costa Smeralda che, nel 2022, festeggerà i 60 anni: ogni nostro progetto e iniziativa punta a tutelare questo territorio, a preservarlo nel tempo e, al contempo, a creare valore per i Consorziati.Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio, illustrando le linee guida del piano strategico e programmi futuri, ha affermato: “Il Consorzio, nonostante la situazione della pandemia, non si è fermato, abbiamo continuato i nostri progetti di sviluppo della destinazione, di diversificazione dell’offerta, di miglioramento dei servizi rivolti ai consorziati e turisti con l’obiettivo di rendere la destinazione più fruibile e per posizionare la Costa Smeralda a un livello più elevato e renderla più prestigiosa e infine di incrementare il valore immobiliare nell’interesse dei consorziati. Abbiamo creato nuove infrastrutture migliorando l’accessibilità del comprensorio con nuovi tratti di marciapiedi che creano una passeggiata in una delle aree più belle e suggestive della Costa, inaugurato la prima isola ecologica a scomparsa, mentre altre saranno realizzate nei prossimi 5 anni, migliorato le aree verdi, lanciato la mobilità elettrica, tutte attività che rientrano nel progetto di rendere la destinazione sempre più sostenibile. Da diversi anni inoltre abbiamo lanciato una serie di attività di Destination Marketing che hanno contribuito a far conoscere la Costa Smeralda di più nel mondo, ma anche ad attirare nuovi segmenti di mercato, incrementando i flussi turistici e aumentando il prestigio della destinazione, abbiamo visto anche negli ultimi due anni, un incremento dei valori immobiliari molto più sostenuti, superando altre destinazioni italiane.”“Molti dei servizi offerti ai Consorziati sono stati migliorati e potenziati, sottolinea il Direttore Generale, Massimo Marcialis elencando tutti i servizi erogati dal Consorzio – è stato potenziato il servizio protezione ambiente che si occupa della manutenzione delle strade, del verde e della pulizia degli arenili oltre che della realizzazione nel periodo invernale delle opere pedonali e, sempre nell’ottica della tutela del territorio, il servizio antincendio, un settore anche questo di alto livello, costantemente all’avanguardia, oggi più che mai importante per garantire la sicurezza delle persone sia all’interno che all’esterno delle aree consortili, il nostro servizio, grazie alla dotazione dell’elicottero, automezzi e personale garantisce un intervento tempestivo entro 4 min. Inoltre, con l’avvicinarsi della stagione estiva, è stato potenziato il servizio medico che si basa sull’esperienza di un’equipe di alto livello.”Sostenibilità, ambiente, progetti infrastrutturali per una destinazione sempre più green, digitalizzazione, superamento delle barriere architettoniche, incremento dei servizi dedicati ai consorziati sono i pilastri della strategia futura del Consorzio Costa Smeralda. Nei prossimi anni il Consorzio darà luogo a adeguamenti e implementazioni di impianti, protocolli e attività sul territorio per aumentare la qualità della vita, salvaguardare il paesaggio e ridurre l’impatto ambientale del comprensorio che gestisce allo scopo di rendere il territorio più sostenibile e ampliare l’offerta di servizi a disposizione di ospiti e consorziati.Continuano – al contempo – anche le attività per la difesa del marchio Costa Smeralda, che si presenta con una nuova veste grafica, e il progetto editoriale nato per raccontare la Costa Smeralda, di cui fanno parte il portale Costa Smeralda, il CS Journal e Handbook, il magazine ufficiale Costa Smeralda.