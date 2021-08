Pulizia straordinaria delle strade cittadine di Olbia, si parte domani da Sa Marinedda

«Comunicheremo nei prossimi giorni le altre zone con le quali procederemo e ringraziamo fin d’ora i nostri concittadini per la collaborazione, ricordando che una città pulita dipende dall’impegno di tutti: noi procediamo con gli interventi, ma è importante assumere sempre comportamenti civili per mantenere le strade pulite, poiché molto spesso, per colpa di pochi maleducati, ci rimette l’immagine dell’intera città».

L’amministrazione comunale sta procedendo alla pulizia straordinaria delle strade cittadine. Così si esprime nel merito il sindaco Settimo Nizzi: «Le strade sono il biglietto da visita della nostra città ed è per questo che da domani inizieremo una pulizia accurata, che renderà le nostre vie più pulite e fruibili. I bordi strada saranno liberati dai rifiuti abbandonati e verranno ripuliti dalle erbacce, contribuendo quindi ad attirare meno parassiti ed altri animali fastidiosi».«Domani, 3 agosto 2021, inizieremo da Sa Marinedda. – afferma il primo cittadino - La collaborazione dei nostri concittadini è fondamentale per la buona riuscita dell’intervento. Chiediamo cortesemente che lungo le strade del quartiere non ci siano mezzi in sosta dalle ore 7 alle ore 15».