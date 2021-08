Tre giorni di festa a Telti per la Sagra del Mirto, l'inaugurazione è venerdì

Alle ore 22 in Piazza Duomo: concerto etnico “ Free Folks, storie di donne e di mediterraneo” alla chitarra e al liuto cantabile Mauro Mibelli, canto Nicole Ruzittu, piano e fisarmonica Paolo Brandano percussioni Peppe Albanese e Flicorno Antonio Meloni. Il primo spettacolo dell’interessante cartellone dell’edizione 2021 è un fantastico viaggio musicale, scritto da Mauro Mibelli, durante il quale sarà facile intravvedere il percorso che ognuno di noi compie durante la propria vita.

Sarà obbligatorio mostrare il proprio Green Pass, in ottemperanza alle recenti normative, gli addetti alla sicurezza misureranno la temperatura all’ingresso e consegneranno un braccialetto ai visitatori che così saranno liberi di muoversi all’interno degli spazi dedicati alla 26 ° Sagra del Mirto di Telti. L’invito al rispetto delle regole arriva dalla ProLoco e dal Comune di Telti, organizzatori dell’evento popolare, ma anche dagli espositori e dagli artisti che durante la Sagra si metteranno a disposizione dei visitatori per restituire a tutti la normalità tanto agognata . Tutti gli aggiornamenti sulla pagina FB @sagra del mirto

Dai prodotti più comuni a quelli più ricercati, senza perdere di vista le produzioni originali nate della’estro di imprenditori capaci di guardare lontano. Dalle ore 19,00 il cuore di Telti ospiterà espositori e pubblico per giungere insieme alla prima serata della sagra. Alle ore 19,30 presso il Cortile Chiesa Santa Vittoria si svolgerà il primo Seminario di Canto dal titolo : “ Riscoprire e Connettersi alla voce inaudita “ a cura del Maestro Paolo Brandano. Alle ore 21.30 in Piazza Duomo l’attesa inaugurazione della 26° Sagra del Mirto con il delicato tributo accompagnato dalle musiche di Mauro Mibelli , al poeta Matteo Pirina, noto Cuccheddu e il pensiero per Gianfranco Pinducciu, sindaco storico del centro gallurese che tanto amava la Sagra del Mirto.In contemporanea, per la prima volta, anche Piazza Rinascita ospiterà uno spettacolo . Protagonista sarà il musicista cubano Josè Vergas , impegnato in un concerto originale e raffinato. Ormai italiano, Josè vanta collaborazioni importanti e internazionali, originalità nella scelta degli stumenti (Oggi utilizza violini a 5-6-7 corde , sostanzialmente tre strumenti musicali in uno ( Violoncello, Viola e Violino).