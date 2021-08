Dolce&Gabbana dedica una collezione speciale per l'Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo

Oltre ad essersi affermato negli anni come una destinazione di primaria importanza per il turismo di lusso nel cuore della Costa Smeralda, l’Hotel Cala di Volpe è diventato parte integrante del tessuto sociale e del paesaggio già splendido di quel tratto di costa. La Exclusive Collection Cala di Volpe di Dolce&Gabbana celebra l’Hotel Cala di Volpe come l’autorità del Luxury Lifestyle nel Mediterraneo, un capolavoro in continua evoluzione che proprio quest'estate ha svelato i risultati della terza fase dei lavori del suo imponente restyling.



L’Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, albergo iconico in Costa Smeralda gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, annuncia oggi l’esclusiva collaborazione con Dolce&Gabbana, azienda leader nel settore della moda internazionale. Una liaison forte, quella tra Dolce&Gabbana e Cala di Volpe, alimentata da una condivisione di valori e dalla medesima cura nella qualità offerta al proprio pubblico. Un legame che quest’anno diventa un vero e proprio progetto: la Exclusive Collection Cala di Volpe firmata dal brand è un omaggio alla natura e al paesaggio di questa splendida baia. Caftani, t-shirt, cappellini e foulard per lei e per lui, venduti esclusivamente nel pop-up store del Cala di Volpe, sono caratterizzati da stampe che presentano un inedito collage di cartoline dai colori vividi e solari, dove i fondali marini dall’azzurro intenso, i piccoli scorci delle città costiere e la sabbia dorata regalano un viaggio immaginario in un luogo da sogno.