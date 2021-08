Donna incinta colta da malore in mare a Caprera, soccorsa dai carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Sabato pomeriggio, a La Maddalena, nello specchio acqueo antistante l’isola di Caprera, l’equipaggio della motovedetta dei carabinieri ha soccorso una donna in stato di gravidanza colta da un malore sulla spiaggia di Cala Serena. I militari erano impegnati in un normale servizio di perlustrazione marittima, a bordo del battello pneumatico in dotazione, e in seguito seguito alla richiesta di aiuto hanno raggiunto quell’arenile e, dopo aver proceduto con le cautele del caso all’imbarco della soccorenda sul battello pneumatico, si sono diretti, ad andatura di sicurezza, verso il pontile di Cala Garibaldi a Caprera dove ad attenderli c’era già un ambulanza del 118. La donna, una turista francese di 31 anni, è stata poi trasportata all’ospedale “ Paolo Merlo” di La Maddalena in buone condizioni.