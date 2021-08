Angius trionfa al Gran Premio di salto ostacoli del Trofeo dei Nuraghi a Golfo Aranci

OLBIA. Uno spettacolo sportivo di altissimo livello. I migliori binomi, cavalieri/cavalli, della Sardegna si sono sfidati sul campo di gara a ostacoli del circolo Ippico Palahorse di Golfo Aranci. Nel cuore dell’estate e a pochi passi dalle spiagge affollate della Gallura, il Trofeo dei Nuraghi ha catalizzato l’attenzione di tanti appassionati, sportivi e curiosi che hanno riempito gli spalti per assistere all’evento promosso dall’agenzia regionale Agris e dal Progetto Sport ideato dalla Fise.





A trionfare nella gara più importante, il Gran premio su ostacoli 140cm, il sassarese Luigi Angius. Cavaliere esperto, dall’importante curriculum sportivo, che partito in sordina nelle qualificazioni di sabato ha sbaragliato la concorrenza nella giornata decisiva. In sella ad una meravigliosa cavalla di undici anni, “Rarità”, ha confezionato due prestazioni impeccabili che gli hanno consegnato la vittoria. Percorso netto nella prima manche con replica nella seconda non hanno lasciato alcun dubbio su chi fosse il migliore della giornata. Grande entusiasmo del pubblico che ha seguito ogni salto con il fiato sospeso fino all’ultimo, per consegnare ad un applauso liberatorio il compiacimento per la perfezione agonistica del vincitore. Angius non nasconde la sua gioia per l’epilogo felice della sua gara: “Sono molto contento per il risultato e penso a come ha saltato domenica “Rarità”, una cavalla sensibile e intelligente, al feeling che si sta creando tra noi e che, nonostante il caldo, ci siamo divertiti moltissimo”.







“Rarità” è al suo secondo Gran Premio ed è già al secondo successo consecutivo grazie alla guida di Angius. La cavalla di undici anni è stata allevata da Mario Slavatore Arcadu e di proprietà dei coniugi Battista e Maddalena Cualbu. Non hanno, però, sfigurato gli altri concorrenti. Giovanni Carboni su Pashmir si è piazzato al secondo posto con otto penalità seguito da Enrico Carcangiu in sella a Virgola Monteprama al terzo posto. Nella C135 a trionfare è stato Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda, seguito da Antonio Depalmas du Roio Kito e Giovanni Cuori su Rubacuori Baio. Nella C130 si è imposta Laura Carcangiu su Revolution E.H. davanti a Giovanni Onnis su Venerello e Antonio Depalmas su Its G. A premiare i vincitori il presidente di Fise Sardegna, Stefano Meloni.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione