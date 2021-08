Donatella Bianchi ha presentato il suo libro a Vignola insieme al giornalista Giandomenico Mele

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si parte da Piero Angela: “Un vero maestro per tutti noi, sono onorata che abbia scritto la prefazione al mio libro, l’ha fatto con la penna su un foglio che ha fatto mandare direttamente in tipografia. Parliamo del più grande maestro e padre della divulgazione scientifica”. Si arriva fino ai ladri di sabbia: “Il furto della sabbia è un reato, come tale va combattuto. La sabbia è un bene prezioso che appartiene alle spiagge della Sardegna”.Donatella Bianchi, giornalista della Rai, che dal 1994 è curatrice, autrice e soprattutto conduttrice del programma “Linea Blu”, che va in onda su Rai 1, ha presentato lunedì scorso a Vignola Mare il suo ultimo libro insieme al giornalista Giandomenico Mele che ha moderato l'incontro: “L’eredità del mare”. Un viaggio di ricordi, racconti, informazioni scientifiche che nasce dall’esperienza di più di 20 anni di Linea Blu, alla quale aggiunge il tocco dello scrittore. “In questo libro c’è anche la narrazione, ci sono gli aneddoti, quello che ho vissuto, il mio rapporto con il mare, che inevitabilmente è molto particolare” racconta Donatella Bianchi. Nel libro, diviso per storie, c’è il racconto dell’Isola di Plastica, a Pianosa, che richiama il tema forte, costante in tutto il libro, della difesa dell’ecosistema marino. “Ognuno di noi deve essere protagonista della tutela di questo grande patrimonio che è il Mar Mediterraneo, un mare piccolo rispetto ai grandi oceani, ma per questo uno straordinario patrimonio di bellezza, biodiversità, che ogni giorno che passa viene messo sempre più a rischio” racconta Donatella Bianchi.C’è tanto anche della vita di Donatella Bianchi nel suo libro, legata al rapporto con il mare: partendo dalla sua passione per la vela, nel ricordo di grandi personaggi che hanno vissuto in simbiosi con la grande distesa blu, a partire da Enzo Maiorca, che da pescatore subacqueo si trasformò in un mito dell’apnea. “La sua è stata una vita straordinaria e anche piena di tragedie – racconta la Bianchi -. Ma mi raccontò che una volta, andato in profondità per pescare una cernia, nascosta in un anfratto, ne percepì il battito del cuore. Da quel momento decise che non avrebbe più pescato, ma si sarebbe dedicato all’apnea”.PRESIDENTE DEL WWF. Donatella Bianchi da quasi 8 anni è anche presidente di Wwf Italia. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un accordo tra Wwf Italia e Amp di Capo Testa-Punta Falcone che allarga la rete di collaborazioni che già legano l’associazione con altre Aree marine protette per la tutela del Mediterraneo. L’impegno più ambizioso che il Wwf si è posto per il 2021 riguarda la sfida 30by30, che mira a proteggere entro il 2030 il 30% dei mari europei in modo efficace, partendo proprio dal lavoro delle Amp. “Serve un incremento della superficie protetta nel Mediterraneo, per creare altri rifugi e aree di ripopolamento delle specie più minacciate – ha spiegato la giornalista -. Vignola Mare, dove ci troviamo, ha ricevuto la Bandiera Blu che è un riconoscimento generale, che non riguarda più solo la qualità delle acque, ma tutti i servizi e l’opera di tutela. Dobbiamo proseguire in questo lavoro di divulgazione e sensibilizzazione pubblica sulla difesa di coste e mari, ricerca biologica ed ecologica sugli organismi marini, come i cetacei, sviluppo di progetti congiunti per la conservazione della biodiversità marina”.LA RASSEGNA. “I monumenti incontrano la lettura” proseguirà con gli appuntamenti previsti dal calendario della manifestazione.Il prossimo 13 agosto si svolgerà l’evento speciale della rassegna: i partecipanti impareranno a “leggere” il cielo. Sarà una serata dedicata all’osservazione astronomica nel sito archeologico di Lu Brandali, a Santa Teresa, a partire dalle 20,30. Si tratta dell’unico evento a pagamento della manifestazione, ed è realizzato in collaborazione con l’associazione astronomica nuorese “Planetario di Nuoro”. Sarà una “visita guidata” nelle costellazioni, osservabili sia a occhio nudo che tramite alcuni telescopi che verranno messi a disposizione dell’associazione.Il 26 agosto la rassegna “I monumenti incontrano la lettura” si sposterà ad Aggius, nel bellissimo contesto all’aperto del locale “La colti di Lu Mulinu”. Dalle 19,30, Paola Soriga presenterà il suo libro “MaicolGecson”, la storia di Remigia Porcu, la bambina che voleva essere il grande cantante americano. Con Paola Soriga, ci sarà il fratello Flavio che modererà l’incontro.Infine, il 2 settembre chiuderà la manifestazione Carlo Mannoni, ex assessore regionale ai Lavori pubblici ai tempi della Giunta Soru e originario di Santa Teresa. Proprio nella località turistica del nord Gallura si svolgerà l’incontro, che sarà moderato da Pinuccia Sechi. Appuntamento alle 21,30, nell’anfiteatro del porto di Santa Teresa per scoprire il libro “Il Verso del gabbiano: l’ultima giornata del sindaco”.NORME SANITARIE. In base alle vigenti norme anti COVID-19, l’ingresso all’evento sarà consentito solo a chi sia in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) contenente il QR Code, da mostrare all’ingresso assieme ad un documento di identità. Il Green Pass viene inviato anche a coloro che abbiano ricevuto solo la prima dose di vaccino.In ogni caso l’ingresso sarà consentito anche a tutti coloro che abbiano eseguito un tampone entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della serata.La certificazione verde sarà richiesta a tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni compiuti.Tutti gli incontri sono gratuiti, eccezion fatta per la serata dedicata all’osservazione delle stelle. Per esigenze legate al contenimento della pandemia, per partecipare sarà necessario prenotare. Per farlo, si dovrà contattare la Cooltour Gallura al numero 392 - 0547979. La decima edizione della rassegna è stata creata in collaborazione con il Comune di Santa Teresa Gallura, il Comune di Aglientu, il locale “La colti di Lu Mulinu” di Aggius e la Marina di Santa Teresa, con il contributo della Fondazione di Sardegna e la Farmacia Bulciolu di Santa Teresa.