Da lunedì in Sardegna al via le prenotazioni dei vaccini per la fascia d'età dai 12 ai 18 anni

In attuazione delle recenti disposizioni del Commissario Straordinario Figliuolo, sono in corso di predisposizione apposite Agende dedicate alla prenotazione della vaccinazione per i cittadini della fascia di età 12 – 18 anni, ossia nati tra il 2003 e il 2009 (limitatamente a chi ha già compiuto 12 anni). I cittadini che rientrano in tale fascia di età, a partire da lunedì 16 agosto, possono prenotare la vaccinazione, con le modalità già note:

Un nuovo passo avanti determinante per riportare alla piana normalità la vita e le attività dei giovani e dei ragazzi, ad iniziare dalla scuola e dall'attività sportiva. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas, commenta il nuovo impulso alla campagna vaccinale destinata ai ragazzi, che prevederà anche corsie dedicate negli hub.On line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it• Presso gli ATM degli Uffici Postali• Tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)• Tramite i PortalettereLa procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.