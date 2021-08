Fedez attacca Salmo sul concerto a Olbia:"Capricci personali, avete sputato in faccia ai lavoratori"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Fedez, in vacanza in Gallura, è intervenuto duramente nei confronti di Salmo e del concerto a sopresa non autorizzato a Olbia. Ecco le sue parole affidate ad una storia instagram: "Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggire le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest'anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)".