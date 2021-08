Fedez si rivolge a Solinas e Nizzi in merito al concerto di Salmo a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Fedez rincara la dose e con un ulteriore post su instagram si è rivolto al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas e al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Ecco le sue parole: "E mi rivolgo alla Regione Sardegna e al sindaco di Olbia. In che modo pensate di rappresentare le persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità? Come fate a non rendervi conto ( o far finta) che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con più alta incidenza di ricoveri legati al Covid, non farà altro che peggiorare le condizioni dell anostra amata Sardegna?".