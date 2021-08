Salmo risponde a Fedez: "Non definitevi artisti se non avete le palle di infrangere le regole"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il rapper Olbiese non ci sta al linciaggio social che in queste ore i suoi colleghi cantanti gli stanno indirizzando. Uno fra tutti Fedez che ha lanciato più dardi infuocati proprio nella sua direzione. Il campo di battaglia è instagram. Ecco le parole di Salmo: "Ieri non c'è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi in tsasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole".