Concerto di Salmo a Olbia, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco Nizzi

. Ecco le parole dell'opposizione: "Alla luce di quanto emerso dai social e dalle dichiarazioni del sindaco riguardo al concerto improvvisato dal rapper Olbiese, tutti noi consiglieri di minoranza riteniamo che esistano precise responsabilità in capo all'amministrazione cittadina che non ha saputo o voluto garantire la sicurezza e la salute di turisti e cittadini. Chiediamo pertanto che chi ha un ruolo istituzionale preposto alla salute dei cittadini, cioè il sindaco Settimo Nizzi, rassegni le sue dimissioni in quanto riteniamo non potesse non essere a conoscenza dell'evento e una volta appreso, come il pubblico presente, non ha attuato le contromisure necessarie.Chiediamo inoltre che, qualora l'assessore al turismo Marco Balata, presente all'evento, avesse avallato il tutto tenendolo nascosto al sindaco, quest'ultimo ne chieda le dimissioni. In ogni caso protocolleremo una mozione di sfiducia ai sensi del regolamento del consiglio comunale, indirizzata alla giunta di cui il sindaco è a capo.Gli artisti hanno il loro modo di manifestare dissenso verso le regole che reputano sbagliate, ma gli amministratori hanno il dovere di rispettare e far rispettare la legge, soprattutto quando riguarda la pubblica salute".Il Consigliere Amedeo Bacciu (Coalizione Civica e Democratica)Il Consigliere Davide Bacciu (Lista Civica Progetto Olbia)Il consigliere Giorgio Corrias (Olbia democratica)La Consigliera Patrizia Desole (Coalizione Civica e Democratica)Il Consigliere Roberto Ferinaio (M5S)Il Consigliere Antonio Loriga (Coalizione Civica e Democratica)Il Consigliere Gaspare Piccinnu (Coalizione Civica e Democratica)La Consigliera Maria Teresa Piccinnu (M5S)Il Consigliere Marco Piro (Liberi)La Consigliera Ivana Russu (Coalizione Civica e Democratica)