Cade sulla nave da crociera, 76enne soccorso dalla Guardia Costiera di Olbia

Arrivati sotto bordo della Costa Firenze – che, partita da Cagliari con destinazione Savona, aveva invertito la rotta per andare incontro alla Motovedetta - l’uomo è stato trasbordato sulla motovedetta a circa 15 miglia ad est di capo Figari per essere sottoposto alle prime cure mediche da parte del personale sanitario imbarcato e, successivamente, sbarcato presso il porto di Golfo Aranci, dove l’ambulanza del 118 ha immediatamente trasportato lo sfortunato passeggero nel presidio ospedaliero di Olbia.

La Motovedetta SAR CP 894 è intervenuta nella giornata di ieri per prestare soccorso ad un passeggero italiano di 76 anni che, a causa di una caduta a bordo della nave da crociera Costa Firenze in navigazione al largo della costa sarda, aveva riportato delle fratture multiple alla spalla e ad un braccio.Ricevuta la chiamata di soccorso gli uomini della Sala Operativa, dopo aver raccolto le prime fondamentali informazioni sulla situazione e sulle condizioni sanitarie del turista, hanno allertato la dipendente Motovedetta che, imbarcato a bordo il personale medico del 118, ha mollato gli ormeggi per raggiungere la nave e prestare soccorso all’infortunato.