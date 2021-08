© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla strada provinciale 59 al bivio per San Pantaleo per un incidente stradale. La squadra, prima di mettere in sicurezza le autovetture e bonificare l'area, ha prestato assistenza ai due feriti, uno dei quali è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Sassari. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.