La polizia ritrova una macchina rubata a Santa Teresa Gallura e sequestra mezzo chilo di eroina

Gli agenti spacciandosi per operai hanno preso contatti con il presunto proprietario che aveva richiesto l’intervento del carro, un cittadino italiano, pluripregiudicato, che poco dopo, invitato con una banale scusa presso il deposito, è stato accompagnato dal cittadino nigeriano. Il sedicente proprietario, dopo essersi disfatto anche delle targhe per impedirne l’identificazione ed aver presumibilmente anche squarciato tutti gli pneumatici con un coltello, chiedeva di farsi sostituire le serrature della vettura asserendo di aver smarrito le chiavi.







Pertanto, gli agenti hanno proceduto ad un'accurata perquisizione personale, rinvenendo all’interno di uno zaino in possesso del cittadino nigeriano, un barattolo di plastica ove era stata celata la sostanza stupefacente.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’arresto è avvenuto a seguito di una denuncia presentata da un sindaco gallurese per il furto della propria autovettura di grossa cilindrata, avvenuto nei pressi di Santa Teresa di Gallura.Gli investigatori sono riusciti quasi nell’immediatezza a ritrovare la vettura che era stata prelevata da un carroattrezzi nella stessa giornata e ricoverata presso il deposito dello stesso autosoccorso.Ulteriore perquisizione estesa anche all’abitazione dei due individui, ubicata al centro di Olbia, appartamento condiviso con altri cittadini extracomunitari, ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di marijuana, 400 gr di sostanza da taglio e tutta l’occorrente per il confezionamento.L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania a disposizione dell’A.G., il cittadino italiano, è stato denunciato in stato di libertà per furto, ricettazione e truffa, mentre un altro cittadino sempre di nazionalità nigeriana veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.