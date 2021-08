Un caso di Covid nel centro estivo per minori di Arzachena, il comune lo chiude in via precauzionale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A seguito del riscontro di un caso di positività al Covid-19 tra i 60 minori iscritti al centro ricreativo estivo, attivato dal Comune di Arzachena i primi di luglio, il servizio è stato chiuso in via precauzionale 6 giorni prima del previsto.L’Amministrazione comunale e la società municipalizzata Ge.se.co, gestore del servizio, hanno ritenuto opportuno evitare qualsiasi rischio su possibili ulteriori contagi a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.Nel frattempo, la ATS di Olbia sta monitorando la situazione.L’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Demuro, ringrazia comunque gli educatori e le associazioni sportive e culturali che hanno contribuito all'organizzazione dei progetti formativi in questi due intensi mesi di attività:Team Karate Arzachena, Tennis club Arzachena, ASD15 calcio Arzachena, Arzachena Basket, Astra Yoga, Porto Cervo Racing Team, Atletica Arzachena, Smeralda Deep Sea Arzachena, Time Out Volley.