Incendio nei pressi dell'ex artiglieria a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa del 115 intorno alle 11:15 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incendio in città ad Olbia alle spalle dello stadio Bruno Nespoli in una vasta area dove sorgeva l'ex artiglieria. Sul posto sono state inviate diverse squadre del distaccamento di Olbia che hanno dovuto lavorare per ore al fine di contrastare le fiamme che spinte dalla brezza minacciavano le vicine case e centri residenziali. A supporto delle squadre dei vigili del fuoco la protezione civile e forestale regionale, polizia locale e altri enti sono intervenuti per regolamentare il traffico cittadino. La folte nube prodotta dai materiali in combustione ha avvolto l’intero quartiere per ore. In questo momento vanno avanti le operazioni di bonifica dell’area