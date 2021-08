Porto Cervo, si scontrano due auto e prendono fuoco: illesi i cinque occupanti dei veicoli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 23 circa i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla sp 59, al bivio di Porto Cervo, per un incidente stradale. Dopo lo scontro, una delle due auto coinvolte ha preso fuoco; in poco tempo le fiamme si sono propagate ad entrambi i veicoli. Illesi i 5 occupanti dei 2 mezzi. La squadra ha avuto il compito di spegnere l'incendio, mettere in sicurezza i veicoli per poi bonificare l'area dell'incidente. Sul posto la Polizia Stradale è i carabinieri di Porto Cervo.