Ancora contanti non dichiarati allo sbarco in aeroporto a Olbia, sanzioni per 30mila euro

Pochi giorni dopo, in un altro controllo, i funzionari hanno trovato la somma di 66mila euro, occultata nel bagaglio a mano di un passeggero di origini senegalesi, anch’esso residente in Francia e in arrivo dalla Spagna, che aveva dichiarato di possederne solo 9mila. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 195/2008, si è proceduto al sequestro di 28mila euro.

in servizio presso la Sezione Operativa di Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia e con l’aiuto del cash dog, nel controllare un passeggero svizzero, residente e proveniente dalla Francia, che aveva dichiarato di possedere 5.000 euro, hanno scoperto la somma di 10.615 euro. Il trasgressore si è avvalso dell’istituto dell’oblazione provvedendo al pagamento della sanzione di 200 euro, così come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs 195/2008.