Olbia, Monti e Telti senz'acqua il 7 e l'8 settembre per alcuni lavori

Abbanoa informa che nei giorni 7 e 8 settembre 2021 in seguito ad una serie diinterventi straordinari ed emergenziali di natura improrogabile presso l’impianto di sollevamentoidrico Santa Elisabetta, è prevista l’interruzione del flusso idrico a tutte le utenze dei centri abitati diMonti e Telti ed alle utenze della località Putzolu in Comune di Olbia, dalle ore 14:00 di martedì 07settembre sino alle ore 18:00 di mercoledì 08 settembre.

Sono in programma tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita,gestendo le scorte dei serbatoi ed ottimizzando al massimo i tempi degli interventi di manutenzioneprogrammati in modo da poter accorciare i tempi di interruzione delle portate in rete.

A fine lavori il servizio idrico verrà ripristinato senza ulteriore preavviso.

Si segnala che a seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte,potrebbero verificarsi al riavvio dell’erogazione dei transitori episodi di torbidità nelle acquedistribuite.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazioneinterni.