Due persone arrestate a Olbia per spaccio: sorpresi con eroina, cocaina e metadone

La successiva perquisizione domiciliare nell’appartamento condiviso con un 24enne, cittadino brasiliano, ha permesso di rinvenire altri ventisei grammi di marijuana suddivisa in 41 dosi, alcune fiale di metadone e alcune dosi di cocaina (di cui il giovane ha tentato di sbarazzarsi durante il controllo, venendo prontamente bloccato). Oltre a materiale vario per il confezionamento è stato sequestrato un bilancino di precisione e 670 euro in contanti di piccolo e medio taglio, probabilmente provente dell’attività di spaccio .

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari, impegnati in un controllo nei pressi del passaggio a livello di via Mameli (i cosiddetti “cancelli”), sono stati insospettiti dal comportamento di un uomo che, alla vista dei carabinieri, ha tentato improvvisamente di allontanarsi. Fermato e sottoposto a controllo, il 34enne di origini tunisine, nel corso dell’identificazione ha mostrato un certo nervosismo. L’uomo, già noto agli operatori, è stato infatti trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente eroina oltre ad una cospicua somma di denaro contante.La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati debitamente sequestrati. I due arrestati sono attualmente ristretti presso le camere di sicurezza della caserma di via degli Astronauti, a disposizione dell’autorità giudiziaria della procura della repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania, in attesa del giudizio di convalida che dovrebbe tenersi nella mattinata.