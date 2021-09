Promocamera lancia i vaucher per le imprese della nautica con il progetto Blue Connect2

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ed avviato la selezione delle imprese che operano nei tre principali settori dell’attività portuale, ovvero nautica da diporto e yachting, crociere, traghetti e logistica. Il voucher, dell’importo fino a 9mila euro, è destinato alle micro e piccole medie Imprese costituite da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni di attività, e le domande potranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre.potranno essere finanziati saranno quelli legati all’accesso ai finanziamenti, analisi di mercato e azioni di marketing, allo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie per migliorare la propria attività, alla crescita e competitività sui mercati internazionali.“I progetti che sostengono la crescita delle filiere della nostra economia locale restano un punto fermo delle nostre azioni – è il commento del presidente, Francesco Carboni- e Blue Connect2. È uno di questi. Il comparto della nautica è di estrema importanza per il nostro territorio e sotto questo profilo va sostenuto e incentivato, per questo riteniamo che i nostri voucher possano rappresentare uno strumento efficace per le imprese.”L’obiettivo di BC2, che sostiene la filiera nautica del territorio del nord Sardegna -e che rappresenta un asset di assoluto rilievo all’interno delle linee strategiche camerali- è quello di capitalizzare le migliori pratiche del precedente progetto BlueConnect, sviluppando e strutturando ulteriormente le potenzialità della dimensione transfrontaliera del sistema imprenditoriale dell'area di cooperazione.“Per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto e consentire agli operatori di filiera di poter fruire di un altro strumento operativo - aggiunge Carboni - sarà importante anche la collaborazione con Assonautica nord Sardegna, struttura del nostro sistema camerale delegata alla promozione e valorizzazione delle imprese del settore nautico, in un ottica di azione di sistema di cui possano beneficiare le imprese del nostro territorio.”