Piero Pelù in concerto ad Arzachena il 19 settembre per la festa dei patroni

Alle celebrazioni religiose già programmate per il 18 e 19 settembre 2021 dalla parrocchia, si aggiungono momenti di intrattenimento per bambini e il grande concerto con la stella della musica rock italiana, Piero Pelù. L’organizzazione è a cura del Comitato Fidali Arzachenesi 1981/1996 con la collaborazione della Pro Loco Arzachena.Gli eventi sono organizzati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza in vigore dallo scorso agosto.- dalle 16 alle 18:40, itinerario in tutti i rioni per preghiere con il Comitato;- ore 19, celebrazione religiosa nel tempio nuovo di Santa Maria della Neve;- dalle 17 alle 20, giochi e intrattenimento per bambini in piazza Risorgimento.- ore 10:30, processione con partenza dal tempio nuovo di Santa Maria della Neve, proseguendo per Viale Costa Smeralda fino a Via Ruzittu e rientro al tempio;- ore 11, celebrazione Santa Messa nel tempio nuovo di Santa Maria della Neve;- ore 19:30, apertura spettacolo con il gruppo di musicisti arzachenesi “Angedras” (Tanca di Lu Palu);- ore 20:45, esibizione del comico Uccio De Santis (Tanca di Lu Palu);- ore 22:00, Gigante Live Tour - esibizione di Piero Pelù e della sua band (Tanca di Lu Palu).L’accesso all’area spettacolo allestita in località Tanca di Lu Palu, accanto al parco XVIII Novembre, è gratuita e consentita nel rispetto delle disposizioni previste per fiere e manifestazioni per l’occupazione di soli posti a sedere. Le prenotazioni sono possibili fin da ora su questo link https://bit.ly/GiganteLiveArzachena