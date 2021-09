Il week end all'insegna del wingfoil grazie ai test del Club Porto Liscia a Coluccia

OLBIA. L’estate in Sardegna, quella più bella, è appena cominciata. Gli appassionati di sport acquatici lo sanno bene ed è per questo che proprio in questo periodo si riversano sulle coste dell'Isola per godere di spiagge tranquille e del mare più bello a al mondo, tutto a disposizione per praticare windsurf, wingfoil, sup e tanto altro. A Coluccia, Porto Liscia, nel comune di Santa Teresa questo week end, 18 e 19 settembre, sarà l’occasione per provare il nuovo entusiasmante sport che ha catturato l’attenzione di giovani e meno giovani: il wingfoil. Serve pochissimo vento, infatti, per far decollare la tavola che fluttua nell’aria tenuta su da un particolare “aeroplanino” chiamato Foil. Lo stesso sistema, per spiegarlo ai non addetti ai lavori, utilizzato dalle imbarcazioni ipertecnologiche di Coppa America, ma trasferito in un’attrezzatura alla portata delle tasche e delle abilità di quasi "tutti".







Le vele, variano di dimensioni e sono gonfiabili, permettendo una facilità di montaggio e trasporto davvero uniche. L’evento è organizzato dal Club Porto Liscia e dal suo presidente, Stefano Pisciottu, che da anni investe nella promozione del territorio e della destagionalizzazione con eventi sportivi di altissimo livello come il campionato europeo freestyle di windsurf che ha portato sull’Isola i migliori atleti al mondo con centinaia di persone in spiaggia e un indotto ecnomico importante . Pisciottu ha, poi, sempre tenuto molto agli eventi di sensibilizzazione ed educazione ambientale. E’ per questo che nelle giornate di test dei nuovi materiali Rrd per la stagione 21/22 si terrà anche il “Rfiuthlon”, una manifestazione creata ad hoc per spiegare ai più piccoli le problematiche legate alle microplastiche e all'inquinamento del mare. Il tutto all’insegna del divertimento con i bambini protagonisti di tanti giochi in spiaggia e in acqua.



