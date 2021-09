A Golfo Aranci l'Evento "diVino in Vino" alla scoperta delle eccellenze enologiche dell'Isola

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, evento enogastronomico diffuso rivolto alla scoperta delle eccellenze enologiche della Sardegna che si svolgerà nel fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 settembre nelle vie, ristoranti e attività commerciali di Golfo Aranci.Una cena degustazione eno-gastronomica costituita da un menù di quattro portate elaborate dallo Chef del ristorante in abbinamento con quattro vini (uno per ogni portata) scelti e presentati da un Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Sardegna.I vini saranno selezionati per ogni piatto in base alle etichette fornite dalle cantine partecipanti all’evento.La degustazione vedrà la presenza di diversi produttori sardi che saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei loro vini. Durante l’evento, musica e spettacoli.Per il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas “si tratta dell’ennesimo contributo di questa amministrazione nella direzione dell’allungamento della stagione mediante il sostegno alle attività economiche locali con strumenti di promozione evoluti e vincenti. Riteniamo strategico per il nostro paese affermare la sua vocazione turistica per un periodo più lungo rispetto al passato e questo può avvenire solamente con il coinvolgimento degli operatori e con la valorizzazione delle eccellenze locali”.Soddisfatto anche l’Assessore al Commercio Gianni Astara Prontu, riprendere la formula vincente di collaborazione tra pubblico e privato avviata in maggio con il Festival della Zuppa di pesce, ci consente sia di promuovere il nostro territorio che sostenere le nostre imprese nella bassa stagione.Ad organizzare “diVino in Vino” per il Comune Di Golfo Aranci, l’agenzia di Eventi e Comunicazione Enjoy Communication in collaborazione con l’Associazione AIS Delegazione Gallura, delegata di zona Sommelier Attilia Medda e il contributo dell’enologo Andrea Pala, Presidente Nazionale Assoenologi Giovani nonché vincitore del Premio “Miglior Giovane Enologo Italiano 2021”.Tutte le informazioni sull’ evento nel sito web www.eventodivinoinvino.it e nelle pagine social “Golfo Aranci Mon Amour” .