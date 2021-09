Olbia, trova al supermercato portafoglio con 10mila euro dentro e lo consegna alla polizia

OLBIA. Ha dimenticato nel carrello di un noto supermercato un borsello contenente documenti e 10mila euro in contanti, subito dopo lo ha ritrovato una signora che lo ha consegna alla polizia. Gli agenti a quel punto si sono messi all’opera per risalire al proprietario. Impresa tutt’altro che semplice perché, a parte la rilevante somma di denaro, non vi erano riferimenti diretti, ma solo due passaporti, uno portoghese e l’altro brasiliano, avendo l’uomo, si scoprirà dopo, doppia cittadinanza e non avendo, dunque dimora in città.







Qui l’uomo ha giustamente ricompensato l’onesta signora (la quale dal canto suo non avrebbe accettato nulla, se non per l’insistenza dell’imprenditore) e ha manifestato gratitudine verso la Polizia di Stato per la professionalità e la rapidità con cui gli Agenti sono riusciti a rintracciarlo.

Solo con un paziente lavoro di incrocio dei dati nelle banche dati di cui le Forze di Polizia dispongono, si è riusciti a contattare telefonicamente il proprietario il quale, incredulo per il felice e insperato esito della vicenda, si è precipitato in Commissariato.L’ingente somma ritrovata era destinata a pagare collaboratori e prestatori d’opera che avevano lavorato per il proprietario del borsello distrattamente dimenticato.