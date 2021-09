L'ex presidente del consiglio Conte a Olbia il 5 ottobre per la campagna elettorale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Sardegna il 5 ottobre prossimo, pochi giorni prima delle elezioni comunali del 10 e 11 ottobre.I portavoce del M5S Olbia comunicano che il programma del tour sardo di Conte prevede due incontri: Il presidente sarà a Carbonia di mattina per poi spostarsi a Olbia in serata.L’arrivo di Conte a Olbia, a sostegno della lista "Per Olbia M5S" e del candidato sindaco della Grande Coalizione, Augusto Navone, rappresenta un momento importante di incontro e confronto con i cittadini chiamati alle urne per decidere il futuro amministrativo della città gallurese.I dettagli del tour sardo del presidente verranno resi noti nei prossimi giorni.