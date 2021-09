Rimborsi comunali per i centri estivi a Olbia, aperti i termini per presentare le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott.ssa Sabrina Serra rende noto che dal 22.09.2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’assegnazione di contributi economici alle famiglie con figli minori (fino a 17 anni di età) a rimborso della spesa per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per il periodo 01.06.2021 - 31.10.2021.L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili presso:- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Aree Tematiche - Istruzione - Centri estivi e servizi educativi, nella Sezione Notizie e nella Sezione albo pretorio online.- Il Servizio Informacittà c/o presso Museo Archeologico Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it previo appuntamento telefonico al n. 0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sabato CHIUSO.- L’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1, previo appuntamento telefonico al n. 0789/24800.Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 10.11.2021.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:0789/52079 - 0789/52085e-mail apasella@comune.olbia.ot.ite-mail marco.deidda@comune.olbia.ot.it