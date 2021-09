Stagione di raccolta funghi in Gallura, riprende l'attività dell'Ispettorato micologico della Assl

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Riprende nel Nord Sardegna l’attività dell’ Ispettorato micologico della Assl di Olbia: da lunedì 27 settembre gli esperti saranno a disposizione della popolazione per la cernita dei funghi.L’ Ispettorato Micologico si colloca all’interno del Dipartimento di Prevenzione della Assl di Olbia, nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e garantisce attività di controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumo dei cittadini per prevenire eventuali intossicazioni da ingestione di funghi spontanei non controllati. L’Ispettorato micologico garantisce l’attività tramite l’apertura di due sportelli:OLBIA - apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nei locali della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini, (fronte ingresso Vaccini) - Tel. 0789-552153TEMPIO PAUSANIA - apertura al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nei locali al piano terra dell'Hospice in Via Limbara – Tel. 079 - 678333In considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, per accedere al servizio è necessario rispettare le norme si distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine e l’igienizzazione delle mani.Inoltre, non si dovrà accedere all’interno dei locali, ma la consegna dei funghi avverrà dall’esterno, attraverso appositi passaggi. Il contenitore dei funghi dovra’ esser lasciato sul davanzale esterno della finestra. Sarà poi cura del micologo procedere al prelievo e alla valutazione del prodotto nel piano di lavoro, adiacente la finestra, così che l’utente, seppur a distanza, potrà assistere alle operazioni di cernita. E’ consentito l’accesso al servizio di un utente per campione.La Ats - Assl Olbia invita la popolazione a utilizzare il servizio che è completamente gratuito, in modo da avere a disposizione un esperto in grado verificare la commestibilità dei funghi oltre che un valido supporto per evitare pericolosi casi di intossicazione.