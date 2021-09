Paolo Angeli e Federico Fenu in concerto domenica a Cala Martinella per Isole che Parlano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Isole che Parlano continua: i direttori artistici Paolo Angeli e Nanni Angeli hanno, infatti, annunciato un “fuori programma” per domenica 26 settembre che sarà ospitato nella splendida Cala Martinella a Palau.Un evento a sorpresa imperdibile con un tramonto in musica che concluderà l’edizione 2021, pensato per festeggiare i primi venticinque anni del Festival., un progetto in solo in cui il musicista oristanese, cresciuto tra musica classica e jazz, approfondisce la musica minimalista, d’improvvisazione, la drone music e le forme aperte, indagando spazi sonori intrisi di malinconia e speranza, ispirati dal profondo legame che lo lega alla sua terra. Una ricerca, quella di Fenu, che affonda, quindi, le radici in uno strettissimo rapporto con la natura e in cui il trombone diventa un uccello palustre che affonda le sue lunghe zampe in pastosissimi fanghi sonori: un connubio perfetto con i suoni e i colori di Cala Martinella.con un regalo davvero speciale: un concerto in solo dedicato in parte a Jar’a - il suo ultimo album, pubblicato in aprile - una suite strutturata in sei movimenti, che accosta l’avanguardia alla ritualità del canto tradizionale, evocando spazi aperti e coniugando mondi sommersi con la Sardegna ancestrale, ma ci sarà spazio anche per brani e suite estratte dagli album dedicati a Björk, ai Radiohead, da Bodas de Sangre (ispirato al dramma di Federico García Lorca) e Talea (doppio album registrato nel world tour 2015/16). Un concerto di chiusura di un anno ricchissimo di ospiti e appuntamenti, che sarà quindi, anche, il punto di arrivo di una ricerca musicale, in cui la vera protagonista è la sua chitarra orchestra, ripresa in un diario di viaggio in cui emerge senso di appartenenza e ricerca della diversità.L’evento è gratuito ma con posti limitati, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.Link diretto all’evento:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-isole-che-parlano-evento-a-sorpresa-a-cala-martinella-178158987327