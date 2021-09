Giovedì 30 la presentazione del libro "L'indiana di Luogosanto" all'Archivio Mario Cervo

La presentazione sarà condotta dal giornalista Paolo Ardovino. L’incontro sarà realizzato nel totale rispetto delle nuove regole dettate dal Governo a partire dal 6 agosto e che prevedono l’accesso esclusivamente a chi abbia fatto una prenotazione e sia munito di Green Pass o di tampone. Qui tutte le indicazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ Nel caso di impossibilità ad ottenere il Green Pass in formato digitale sarà sufficiente esibire il documento cartaceo e consegnare fotocopia attestante almeno la somministrazione della prima dose di vaccino o l’esito di un tampone con risultato negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Le fotocopie saranno trattenute dall’organizzazione. Le persone con età inferiore ai 12 anni sono esenti dal Green Pass e dal tampone.

Gino Marielli, noto al grande pubblico per essere il chitarrista dei Tazenda e autore della maggior parte dei loro successi, presenta il suo romanzo “L’indiana di Luogosanto”. Una coppia gallurese decide di fare un’adozione. Si presenta l’opzione India. Inizia il viaggio, Un viaggio spirituale che richiede un profondo senso di accettazione degli eventi in caduta libera e di un selvaggio spirito d’avventura nelle regioni della psiche umana. Madre, padre e figlia diretti verso la ricerca di se stessi o di un equilibrio possibile.Attraverso dei movimenti simbolici vengono rappresentati vari aspetti e momenti del percorso di crescita di un individuo: la forza della personalità, l’amorevolezza dell’essenza, la necessità di uno spazio sacro, i legami con le proprie radici e il raggiungimento della consapevolezza dell’unità di tutte le cose, della parte più autentica, essenziale e profonda.Resta in vigore l’obbligo della mascherina al chiuso e il rilievo della temperatura.