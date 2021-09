Convocato consiglio comunale a Olbia per mercoledì, ecco i punti all'ordine del giorno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente del Consiglio Comunale Gianpiero Mura ha appena firmato la convocazione del consiglio comunale, in seduta pubblica e ordinaria, presso la Sala COnsiliare in via Garibaldi, pe ril giorno mercoledì 29 settembre 2021 alle 16. Tra i punti all'ordine del giorno il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, l'approvazione del bilancio consolidato per il 2020 e l’assegnazione di un’area standard in località San Nicola alla Diocesi di Tempio Ampurias - Parrochia di San Nicola per la realizzazione di un edificio di culto.