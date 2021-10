L'Olbia conquista i tre punti in casa con il Gubbio, 1-0 il risultato finale

La ripresa è di tutt'altro ritmo. L'Olbia gestisce e non va in sofferenza, ma il Gubbio guadagna metri e di conseguenza alza il tasso di pericolosità. Ma sono i bianchi, poco dopo l'ingresso di La Rosa per Mancini, a sfiorare il raddoppio al 64' quando Arboleda affonda saltando secco Aurelio e mettendo dentro dove il rimpallo in area non favorisce la conclusione di Ragatzu. All'80' arriva la prima, vera, conclusione in porta del Gubbio con Mangni che impegna Ciocci bravo a respingere in corner. Giandonato, Demarcus e Occhioni sono le forze fresche che servono per il finale. Il Gubbio spinge ma non punge, l'Olbia potrebbe farlo al 90' quando Ragatzu si invola verso la porta ma, stremato e di lì a poco sostituito da Boccia, viene chiuso da Aurelio.

I bianchi di Max Canzi la sbloccano al 34' quando Lella prolunga di testa la forte punizione di Ragatzu indirizzata verso la porta. È il gol che legittima una superiorità tecnico-tattica schiacciante di un'Olbia aggressiva più che mai, scesa in campo con il coltello tra i denti. Fisicità abbinata a un palleggio a dir poco sublime che esalta le qualità di tutti e regala sprazzi di calcio champagne.Sin da subito, in avvio, quando al 3' Ragatzu colpisce una clamorosa traversa. Sempre Ragatzu prova, poco dopo, la conclusione volante sul cross di Arboleda, poi al 17' è Chierico a salire in cattedra con una percussione centrale favorita dal doppio scambio con Udoh che da pochi passi centra il portiere in uscita. Al 21', quindi, si annota la terza nitida palla gol, stavolta con Brignani il cui colpo di testa esce di poco alla destra del portiere. Il gol del vantaggio raffredda leggermente l'ardore dei bianchi che, pur tirando il fiato, al 45' tornano alla conclusione, ancora con Ragatzu che dal limite chiama Ghidotti alla presa a terra.Al Nespoli finisce con il pubblico in festa per una vittoria bella, lottata e meritata. L'Olbia riparte centrando la terza vittoria stagionale. E sabato, al Mapei Stadium, sarà sfida alla Reggiana.TABELLINO Olbia-Gubbio 1-0 | 7ª giornataOLBIA: Ciocci, Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini, Lella, Chierico (83’ Giandonato), Palesi (83’ Occhioni), Ragatzu, Udoh (83’ Demarcus), Mancini (63’ La Rosa). A disp.: Van Der Want, Barone, Pinna S., Boccia, Renault, Scanu, Biancu, Pinna G. All.: Max Canzi. GUBBIO: Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio (93’ Migliorini), Francofonte (72’ Spalluto), Cittadino, Sainz Maza, Arena, Sarao, D’Amico (65’ Mangni). A disp.: Elisei, Meneghetti, Formigoni, Bonini, Migliorelli, Lamanna. All.: Vincenzo Torrente. ARBITRO: Giorgio Di Cicco (Lanciano). Assistenti: Giorgio Ermanno (Minafra) e Matteo Taverna (Bergamo). Quarto ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate). MARCATORE: 34’ Lella AMMONITI: Sarao (G), Signorini (G), Saint Maza (G), Lella, Arboleda NOTE: Spettatori: 417. Incasso: € 2871,13. Recupero: 2’ pt, 5’ st