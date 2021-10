In arrivo una nuova pediatra per Arzachena, Palau, Sant'Antonio e Santa Teresa Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un nuovo Pediatra di libera scelta, la dottoressa Francesca Piras, prendera’ servizio il prossimo 07 ottobre nell’ambito Arzachena – Palau – Sant’Antonio -Santa Teresa di Gallura, con ambulatorio nei comuni di Palau e Santa Teresa di Gallura. La dottoressa Piras riceve solo su appuntamento, da prendersi telefonicamente chiamando il numero 388 9708918, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 09:30.Per la scelta del medico è necessario rivolgersi allo sportello presso l'ambulatorio della Assl, in Via Fonte Vecchia, n. 46, il giovedì dalle 09:30 alle 11:30; oppure mandare una mail all’indirizzo: massimiliano.guccini@atssardegna.it , allegando carta d'identità di un genitore e la tessera sanitaria del bambino.L’ambulatorio di Palau, in via Galatea, n. 5 , sarà attivo nelle seguenti giornate:- Martedì dalle 10:00 alle 13:00- Mercoledì dalle 10:00 alle 13:00- Giovedì dalle 15:00 alle 17:00Per la scelta del medico è necessario rivolgersi allo sportello presso l'ambulatorio della Assl, chiamando lo 0789/552866, dalle 08:30 alle 9:30, martedì, mercoledì e giovedì, e fissare un appuntamento, a cui ci si dovrà presentare muniti di documento d’identita’ e tessera sanitaria del bambino.L’Ambulatorio di Santa Teresa di Gallura si trova nei locali del poliambulatorio Assl, in Via Berlinguer, e la dottoressa Piras ricevera’ nelle seguenti giornate:- Lunedì dalle 15:00 alle 18:00- Giovedì dalle 10:00 alle 12:00- Venerdì dalle 10:00 alle 13:00