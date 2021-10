Scippatore seriale viola il divieto di dimora a Olbia e finisce in carcere

OLBIA. Ieri i militari della stazione Olbia centro, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Tempio Pausania, hanno rintracciato e arrestato un olbiese di 32 anni, poiché, come accertato e segnalato dalla stessa stazione, ha reiteratamente violato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Olbia.







L’arrestato era sottoposto alla misura cautelare in quanto già tratto in stato di fermo lo scorso 5 agosto perché ritenuto responsabile di una serie di scippi commessi in centro a Olbia insieme ad un complice.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione