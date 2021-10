Amministrative a Olbia, chiusi i seggi: affluenza al 60,85 percento con un calo rispetto al 2016

Confermato il calo dell’affluenza alle urne rispetto al 2016. Il dato alla chiusura dei cinquanta seggi dopo il secondo giorno utile per votare si è cristallizzato sul valore del 60,85 percento quindi ben al si sotto del 66,70 percento del 2016. Il 60, 85 percento si traduce in 30026 persone che si sono recate alle urne su un totale di 49347 aventi diritto. In pratica 19321 cittadini olbiesi e residenti hanno deciso di non esercitare il loro diritto al voto. Procedono spedite le procedure di scrutinio. Al momento sembrebbe su qualche migliaio di schede scrutinate che il sindaco uscente Settimo Nizzi sia in vantaggio sul candidato della Grande Coalizione, Augusto Navone. Ma si sà fino alla fine la sfida è più che aperta con una partita che si giocherà sul filo di lana.

