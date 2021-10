Lo spoglio è in corso, ma il candidato Navone fa i complimenti al sindaco Nizzi per la rielezione

OLBIA. Il distacco è consolidato anche se lo spoglio non è terminato e sono in corso le operazioni di scrutinio di qualche migliaio di schede. Il candidato sindaco della Grande Coalizione gioca d'anticipo e ha così dichiarato alla luce dei numeri in suo possesso: "Complimenti a Settimo Nizzi e alla sua coalizione per la rielezione. Grazie a tutti voi. È stata una campagna straordinaria. Porterò con me l’affetto, l’entusiasmo, la vicinanza di tutti voi.Siete stati straordinari. Andiamo avanti, sempre con Olbia nel cuore".