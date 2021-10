Presentato a Milano il programma di marketing territoriale Insula Sardinia Quality World

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

del programma di marketing territoriale “INSULA - Sardinia Quality World” – Alla scoperta di unmondo chiamato Sardegna”, promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio e dall’ente Cipnes. Lo scorso venerdì 8 ottobre l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa e ilResponsabile della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes Massimo Masia, hanno presentato il programma di marketing territoriale Insula-Sardinia Quality World e inaugurato la nuova area promozionale Insula all’interno dell’hotel Sheraton, alla presenza di media e stakeholder (operatori del canale Ho.Re.Ca. e retail, food blogger, gallerie d’arte).L’hub promozionale Insula di Milano rappresenterà una vetrina permanente del “mondo Sardegna” dedicata alla promozione dei territori, del sistema turistico-ricettivo e allo sviluppo e internazionalizzazione delle filiere produttive.L’azione tecnica prevede l’inserimento di una selezione delle produzioni food and beverage della Sardegna all’interno del menu dell’hotel, giornate speciali dedicate settimanalmente alla promozione del sistema produttivo sardo (eventi “Aperitivo Sardegna” e “Brunch Sardegna”), l’allestimento di display promo-espositivi in aree di alta visibilità dedicati alle produzioni food and beverage eartistiche della nostra isola, e la personalizzazione di una delle grandi vetrine esterne dell’hotel con banner grafici e proiezioni video.