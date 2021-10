La commissione pari opportunità della Regione invia gli auguri alle 14 sindache e consigliere elette

La Commissione per le Pari Opportunità ritiene che siano sempre troppo poche le donne candidate, e di conseguenza quelle elette, segno che la società non riesce ancora a creare gli spazi perché le donne possano impegnarsi nella società civile e conciliare i tempi di vita e di lavoro. Occorre pertanto lavorare per creare queste opportunità in quanto14 sindache elette su 98 cariche chiamate al rinnovo, sono davvero troppo poche perché si possa parlare di una società paritaria.



. La Commissione Pari Opportunità della Regione Sardegna esprime i suoi più sinceri auguri alle quattordici sindache e a tutte le consigliere elette nell’ultima tornata elettorale. Ringrazia nel contempo quante con coraggio e determinazione si sono candidate e non sono state elette, ma hanno comunque offerto il loro contributo alla democrazia.La Commissione sta già lavorando affinché la politica non sia un affare prettamente maschile, ma una dimensione che coinvolga le donne grazie a concrete pari opportunità.