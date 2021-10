Tra conferme e new entry presentata la squadra di governo comunale del sindaco Nizzi

OLBIA. E’ stata ufficializzata oggi la squadra di governo comunale che affiancherà il primo cittadino, Settimo Nizzi, a pochi giorni dalle elezioni che ne hanno consacrato la vittoria. Il sindaco non ha perso tempo confermando alcuni degli assessori uscenti, tra l’altro i più votati, e alcuni nuovi innesti.







Quattro donne e altrettanti uomini nel pieno rispetto delle quote rose. In particolare è da segnalare la scelta di Nizzi per il ruolo di vice sindaco che è ricaduta sulla forzista Sabrina Serra che è stata anche riconfermata per l’assessorato alla pubblica, istruzione e cultura. Altra riconferma per Marco Balata che prosegue il suo lavoro al turismo e grandi eventi e manifestazioni sportive. Perer l’assessorato più delicato, quello ai servizi sociali, il sindaco non ha avuto dubbi nel rinnovare la fiducia a Simonetta Lai. Ad Elena Casu, invece, una delle candidate elette più votate, è stata affidata la delega alla polizia locale e protezione civile. L’altra new entry dell’amministrazione comunale si chiama Antonella Sciola alla quale sono state affidate le deleghe ai lavori pubblici e viabilità. Bastianino Monni invece avrà il compito di guidare il delicato assessorato all’urbanistica. Tra i nuovi ingressi anche Alessandro Fiorentino al quale è stata affidata la delega al bilancio e programmazione. Sarà compito, invece, di Vanni Sanna la “cooperazione area transfrontaliera”. Infine è stato scelto anche il nuovo presidente del consiglio comunale, Marzio Altana, la cui nomina però dovrà passare dal voto in consiglio comunale che secondo quanto annunciato dovrebbe tenersi il prossimo 28 ottobre.

