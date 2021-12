Smeralda Holding per il territorio: riprendono i corsi di lingua gratuiti

In considerazione del record di partecipanti delle ultime edizioni dei corsi in modalità e-learning, Smeralda Holding rilancia dunque il nuovo intenso calendario della “Smeralda Language Academy”. A partire da dicembre e per tutto il mese di gennaio si svolgeranno i corsi di inglese online per adulti e bambini (dalla II alla V della scuola primaria) suddivisi in diversi livelli, da principiante ad avanzato. Saranno, inoltre, riattivati anche i corsi di francese e tedesco per adulti, molto richiesti dopo il successo delle passate edizioni. I corsi saranno tenuti dai docenti madrelingua qualificati della “The English School“, centro esami autorizzato del Trinity College of London, Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai corsi, scrivere a:

«Smeralda Holding per il Territorio è il programma di iniziative attraverso cui rinnoviamo il nostro contributo alla crescita sociale della comunità locale – ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato di Smeralda Holding. - Ci impegniamo per garantire il nostro supporto con la continuità e la varietà della nostra proposta che cerchiamo replicare e ampliare ogni anno oltre gli ambiti dello sport e della formazione linguistica. Stiamo già lavorando per realizzare nuove e importanti iniziative, finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e supportare ulteriormente lo sviluppo sostenibile del territorio.»





© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’obiettivo è quello di individuare, proporre e realizzare progetti che apportino benefici alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente. È un impegno che, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’area, è riuscito ad arricchirsi negli anni e si è ulteriormente evoluto e ampliato, anche durante un periodo complesso come quello segnato dalla pandemia, con l’introduzione dei corsi di lingua online.