Promozione eccellenze del Nord Sardegna: domani il webinar sui mercati di Danimarca e Germania

OLBIA. Dopo la positiva esperienza maturata con l’innovativo format che prevede la possibilità di relazionarsi e negoziare a distanza, almeno nelle prime fasi, con i buyers esteri, Promocamera ha programmato un piano di promozione e commercializzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del Nord Sardegna sui mercati europei, particolarmente interessati alle nostre produzioni tipiche, con lo scopo di sviluppare nuove opportunità di export. In particolare, le prossime azioni, ideate e realizzate in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero, saranno rivolte ai mercati di Germania, Danimarca e Svizzera.







Il primo appuntamento è fissato per martedì 30 novembre a partire dalle ore 14.30 con un Webinar di approfondimento e preparazione tecnica ai mercati di Danimarca e Germania. Durante l’appuntamento online interverranno accreditati esperti, importatori e rappresentanti delle Camere di Commercio italiane all’estero per dare elementi pratici su come affrontare l’export dei prodotti agroalimentari nei due mercati. L'iniziativa è propedeutica all'organizzazione di successivi B2B digitali a cui i partecipanti al webinar avranno priorità di accesso. L'adesione al Webinar è gratuita e si dovrà compilare direttamente online il modulo di adesione. Maggiori informazioni sull'iniziativa e il programma del webinar sono disponibili sul sito www.promocamera.it . La struttura tecnica di Promocamera e lo "Sportello Internazionalizzazione - Punto SEI" sono a disposizione per eventuali chiarimenti (Marco Pinna, email internazionalizzazione@promocamera.it, Tel: 079/26.38.825 (815).

