Ad Arzachena nasce uno spazio per l'arte, lo sport e la cultura dedicato ai giovani

“In questo particolare momento storico condizionato dalle restrizioni per il Covid e da un conseguente utilizzo smisurato di social media e videogiochi, i nostri ragazzi hanno vissuto e vivono un forte isolamento che potrebbe sfociare in situazioni di disagio - spiega Gabriella Demuro -. L’Amministrazione comunale vuole intervenire con il progetto “Come me nessuno mai” per far fronte alle esigenze di socialità e crescita personale della nuova generazione che affronta sfide mai vissute prima. Attività creative, sportive, culturali consentiranno ai ragazzi di divertirsi, socializzare, scoprire i propri talenti e, soprattutto, di metterli in campo nella nostra comunità, ad esempio realizzando murales ed eventi”.





“Il progetto è nato dallo studio dei comportamenti degli adolescenti legati agli effetti della pandemia e al contesto in cui vivono. Tramite un questionario distribuito nelle scuole gli abbiamo chiesto cosa manca nel nostro paese e quali attività sognano di praticare - spiega il coordinatore del progetto, lo psicologo Andrea Ganau -. La nostra risposta è stata l’attivazione di uno spazio creativo in cui alimenteremo le loro passioni in tema di arte e sport, li aiuteremo a scoprire i loro talenti e a conoscersi meglio. L’inaugurazione si terrà a dicembre. La partecipazione è gratuita. Chiamare il numero 3297924882”.





Spazio Kafka - scrittura creativa (ogni lunedì, dalle 15:30 alle 19:30), con corsi per la creazione di storie, poesie, pubblicazione opere in pamphlet;





Nell’ambito di “Come me nessuno mai”, La Rosa di Gerico organizza anche eventi a tema dedicati alla famiglia, come i seminari “I nuovi adolescenti: ragazze e ragazzi nell’era contemporanea” in agenda il 9 dicembre alle 18:30, e “Il corpo adolescente: metamorfosi e cambiamento psicologico in relazione allo sviluppo corporeo” in programma il 23 dicembre alle 18:30 all’auditorium comunale.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’iniziativa coinvolge diversi assessori: Gabriella Demuro (servizi sociali), Michele Occhioni (pubblica istruzione), Valentina Geromino (sport e spettacolo), Claudia Giagoni (gestione del territorio) e Fabio Fresi (lavori pubblici).All’interno dei locali in fase di allestimento in via Marconi saranno attivi per i prossimi due anni:(ogni mercoledì, dalle 15:30 alle 19:30), con attività di decorazione pannelli, realizzazione di graffiti o murales in luoghi da rigenerare indicati dal Comune;Spazio Kubrick - cinema (ogni giovedì, dalle 15:30 alle 19:30), con lezioni ed esperimenti di video making, cineforum, fotografia e teatro;Spazio Queen - musica (ogni sabato dalle 15:30 alle 19:30), con sala prove, jam session, registrazioni, eventi e rassegne musicali;Spazio Tardelli - sport (calendario da definire), partecipazione agli allenamenti delle squadre locali, formazione per genitori e dirigenti delle società.La Cooperativa creerà connessioni tra lo spazio adolescenti e le realtà culturali e sportive già attive ad Arzachena come l’Accademia Arte, l’Ama - auditorium multidisciplinare e le varie associazioni.